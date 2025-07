Sabato 2 agosto, alle ore 20:00, presso l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, si terrà un concerto dell’AYSO Orchestra, diretta da Teresa Satalino, in occasione dell’anniversario della battaglia del 216 a.C., alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il programma musicale, che spazia da Respighi a Stravinsky, sarà accompagnato da una nuova videoinstallazione sulla cinta muraria medievale del sito a cura di Kaos Produzioni.

A presentare la serata sarà Eleonora Pedron, Miss Italia 2002 e conduttrice televisiva, mentre la lettura rievocativa dell’evento storico sarà affidata all’attore Fabio Troiano. L’iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Comune di Barletta, Assessorato alla Cultura, e la Regione Puglia con il supporto di Puglia Culture, nell’ambito dell’accordo di gestione e valorizzazione tra Comune e MIC che consente di promuovere il sito come riferimento culturale di rilievo per il territorio e, più in generale, per il patrimonio nazionale.