Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area ex deposito Ferrovie dello Stato, tra la Stazione Centrale, via Monfalcone e via Alvisi. Un progetto strategico, atteso da tempo, che punta a risolvere il problema cronico della carenza di parcheggi pubblici nel centro di Barletta. L’intervento, curato da FS Sistemi Urbani e Ferrovie S.p.A. in collaborazione con il Comune, si estende su un’area di oltre 3600 metri quadri, prevede un investimento di circa un milione di euro e sarà ultimato entro fine anno. La nuova struttura, aperta 24 ore su 24, offrirà 96 posti auto, di cui 10 con colonnine per la ricarica elettrica, 3 riservati a persone con disabilità e 2 alle donne in gravidanza. Previsti anche un’area Kiss&Ride per brevi soste gratuite, armadietti automatizzati con cassetti elettronici utilizzati per il ritiro e la spedizione di pacchi, totem informativi, 20 telecamere di videosorveglianza — 2 delle quali dotate di lettura targhe — e illuminazione a LED.

Il parcheggio sarà intermodale, pensato per chi vuole lasciare l’auto e proseguire in treno. Le tariffe saranno coerenti con quelle comunali, incentivando la sosta a lungo termine.

Il sindaco Cannito parla di un intervento “di grande valore strategico” e annuncia l’avvio imminente anche del cantiere per il parcheggio interrato di Via Vittorio Veneto e la realizzazione di due nuove aree di sosta in via Dante Alighieri e via degli Ulivi.

Dopo due anni di ritardi ed adempimenti burocratici infiniti, potrebbe finalmente partire tra un mese il cantiere del parcheggio interrato di via Vittorio Veneto che metterà a disposizione della città 110 posti auto.

