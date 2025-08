Il terribile bilancio del weekend sulle strade pugliesi, già funestato dalla morte dei tre ciclisti andriesi sulla provinciale 231, si è ulteriormente aggravato a seguito del decesso avvenuto la notte scorsa di un 26enne colombiano residente a Bitonto, Jonathan Marasciulo, vittima di un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo Boccadoro, in direzione nord, lungo la statale 16 che collega Barletta a Trani.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul luogo della tragedia assieme ai Vigili del Fuoco, poco prima delle 3.00 Marasciulo avrebbe perso il controllo della Toyota Yaris, ribaltatasi più volte prima di finire contro il guardrail: il 26enne è morto sul colpo.

Nell’impatto sono inoltre rimaste ferite due donne, trasportate in ospedale dopo i primi soccorsi prestati in loco dal personale del 118: si tratta della gemella della vittima, attualmente ricoverata al “Bonomo” di Andria, e di una loro amica, trasferita al “Dimiccoli” di Barletta. Entrambe hanno riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Sull’accaduto indaga la Polizia Stradale.