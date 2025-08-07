Finisce 6-0 il secondo test amichevole del Barletta. I biancorossi, in ritiro fino al 12 agosto a Moliterno, hanno superato nella giornata del 7 agosto la compagine locale, iscritta al prossimo campionato di Promozione lucana.
In evidenza Da Silva, autore di due reti dopo esser subentrato nel secondo tempo, così come Sasanelli, anch’egli protagonista di una doppietta. In gol anche Di Cillo e Cancelli in apertura di gara. Uniche note dolenti il colpo al naso subito da capitan Lattanzio e l’uscita anzitempo di Giambuzzi per un problema fisico. La squadra tornerà in campo sabato 9 agosto per l’amichevole con il Paternicum, squadra che milita nel campionato di Eccellenza lucana.
A cura di Giacomo Colaprice