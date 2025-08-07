Pubblichiamo la nota che ci è giunta a firma dell’imprenditore Aldo Musti in riferimento all’ultimo Consiglio Comunale svoltosi a Barletta il 6 agosto e con oggetto la situazione in via dei Muratori:

«Esprimo il mio sincero apprezzamento per le iniziative assunte da consiglieri comunali di

opposizione e di maggioranza che, in occasione del Consiglio Comunale del 6 agosto,

hanno presentato interrogazioni e domande di attualità in merito alla mancata esecuzione

della sentenza del TAR Puglia n. 81/2024 riguardante via dei Muratori.

Prendo atto con rispetto dell’attenzione trasversale mostrata, a dimostrazione che quando

la legalità e l’interesse pubblico vengono prima delle appartenenze politiche, si può

costruire un confronto utile e civile. Resta tuttavia il rammarico per il fatto che, per mancanza di tempo, la questione non sia stata discussa pubblicamente in aula. Si tratta di un’occasione persa, poiché parliamo di una sentenza non appellata dal Comune e già richiamata anche dall’interesse del Segretariato della Presidenza della Repubblica e del Prefetto della Provincia.

Mi auguro che nella prossima seduta del Consiglio si possa finalmente ascoltare una

risposta formale, trasparente e risolutiva, nel pieno rispetto delle decisioni della

magistratura amministrativa e della dignità dei cittadini coinvolti. Ribadisco che questa vicenda non ha colore politico, ma riguarda il funzionamento delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nella loro efficacia.

Continuerò a far sentire la mia voce da cittadino costruttivo, nel rispetto di tutti e

nell’interesse esclusivo della città.»