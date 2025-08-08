Pubblichiamo la replica del sindaco Cannito alla Coalizione Civica in merito alle aiuole cementate in via Vitrani:

In riferimento al comunicato di Coalizione Civica “Aiuole cementate in via Vitrani, la vergogna si fa cemento” il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito rileva che “La rappresentante di Coalizione Civica Diviccaro è componente della Commissione Ambiente e ha firmato il verbale relativo alla intesa raggiunta tra la stessa Commissione Ambiente, il Comitato Spontaneo di via Vitrani e l’agronoma comunale, Dott.ssa Angela Dinuzzi.

Nella suddetta seduta della Commissione Ambiente – aggiunge il Sindaco – è stato deciso quanto segue:

1. Le conche vuote, quale conseguenza dell’abbattimento di alberi pericolanti ed ammalati ed esse stesse versanti in precarie condizioni devono essere riempite, temporaneamente, con magrone per tutelare l’incolumità di cittadine e cittadini, di adulti e bambini, scongiurando possibili cadute;

2. La piantumazione a novembre di alberi di gelso sterile nelle conche di cui sopra, per rispettare i tempi naturali della piantumazione.

Si prenda atto che il Comitato spontaneo di via Vitrani con propri comunicati ha già confermato quanto deciso in quella Commissione. Non resta che prendere atto delle indegne bugie di Coalizione civica. Le falsità deliberatamente diffuse per catturare il consenso su basi altrettanto bugiarde, con affermazioni infondate, fanno male alla politica.

Adesso – conclude Cannito – aspetto sui social gli insulti organizzati dei leoni da tastiera opportunamente ‘chiamati’ per delegittimare me e l’Amministrazione.