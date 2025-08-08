Inizio ostico per il Barletta dopo la diramazione dei calendari di Serie D 2025/2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti. I biancorossi infatti cominceranno il 4 settembre in trasferta in quel di Francavilla Fontana. Un match che si preannuncia non semplice, non solo per le caratteristiche del prato del ”Giovanni Paolo II”, ma anche per il valore della formazione biancazzurra, che annovera giocatori come Pitarresi e Sosa.

L’11 settembre sarà già tempo del super derby contro la Fidelis Andria di Scaringella al ”Puttilli”, mentre nel weekend successivo il Barletta farà visita alla Sarnese, una delle possibili sorprese del campionato. Dopo il turno infrasettimanale con il Francavilla in Sinni, sarà tempo della trasferta sentita in quel di Manfredonia. Scontro diretto con il Fasano del grande ex Loiodice previsto per la quartultima giornata, mentre il 7 dicembre il Barletta e la città di Barletta riabbraccerà mister Farina, che arriverà al ”Puttilli” con la sua Heraclea. Chiusura di campionato il 4 maggio in quel di Nardò.

A cura di Giacomo Colaprice