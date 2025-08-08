Anche quest’anno i Beni culturali della città saranno regolarmente visitabili nella giornata di Ferragosto.
Il Castello con all’interno il Museo civico sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 20,00 (chiusura biglietteria presso il Bookshop alle ore 19,15).
Le opere del pittore impressionista barlettano Giuseppe De Nittis esposte nella Pinacoteca a lui dedicata, sita a Palazzo Della Marra, saranno visitabili dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Il bookshop rimarrà aperto fino alle ore 19,15.
La Cantina della Sfida seguirà i seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle ore16,00 alle 20,00.