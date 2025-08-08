Coalizione Civica Barletta denuncia pubblicamente i gravi disservizi segnalati dalle persone con disabilità durante i concerti del 2 agosto (Gabbani) e del 6 agosto (Tananai), svoltisi nel fossato del Castello di Barletta.

Nonostante l’apparente buona organizzazione generale, diverse/i cittadine/i con disabilità hanno affrontato ostacoli evidenti fin dal loro arrivo: bagni sporchi già prima dell’inizio dei concerti, difficoltà estreme di accesso all’area a causa della pavimentazione sconnessa, posti riservati pochi, stretti e mal posizionati.

Per chi si muove in sedia a rotelle, l’ingresso nel fossato si è trasformato in un percorso a ostacoli. Le ruote si incastrano, sprofondano tra le pietre e serve la forza dell’accompagnatore per riuscire ad avanzare, spesso “in retromarcia”. Una situazione pericolosa, frustrante e indegna per una città che ospita eventi culturali pubblici.

A tutto questo si aggiunge la beffa: anche chi, per partecipare, ha bisogno di un accompagnatore, è stato costretto ad acquistare un biglietto intero, senza alcuna riduzione. Pagare per accedere a spazi, di fatto, inaccessibili non è più accettabile.

Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale e agli organizzatori:

● di garantire bagni puliti e adeguati anche per persone con disabilità;

● di predisporre percorsi accessibili, anche mobili, per accedere al fossato e muoversi al suo interno in sicurezza;

● di ampliare e posizionare correttamente gli spazi riservati alle persone disabili durante i concerti;

● di prevedere, visto che il Comune nulla guadagna dai privati organizzatori, la gratuità del costo del biglietto sia per le persone con disabilità che per i loro accompagnatori.

Gli spazi e gli eventi pubblici devono essere accessibile a tutte e tutti. Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Barletta deve scegliere se essere una città accogliente e inclusiva oppure continuare a ignorare chi ha più bisogno.

Coalizione Civica sarà al fianco di queste persone e continuerà a dare voce a chi, troppo spesso, viene dimenticato.