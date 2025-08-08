La barlettana Giusy Caroppo figura tra i componenti della Commissione incaricata di selezionare la «Capitale italiana dell’Arte contemporanea» per il 2027.

Il decreto di nomina è stato recentemente firmato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Compiacimento per l’incarico esprime l’Assessore alla Cultura del Comune di Barletta, Oronzo Cilli: «La scelta compiuta – egli afferma – premia la professionalità che da

anni Caroppo, con competenza e passione, mette a disposizione della città e del territorio. Nella responsabilità di docente, art director, rappresentante istituzionale, ideatrice e coordinatrice di progetti artistico culturali di prestigioso richiamo esprime versatilità e

competenze che le attribuiscono, con pieno merito, un ruolo di primo piano nella produzione di eventi e, in generale, nella promozione, innovazione e fruizione culturale. Alle congratulazioni personali e dell’Amministrazione comunale intendo associare l’augurio di buon lavoro anche a nome della cittadinanza che continuerà, sono certo, ad apprezzarne l’operato in questa ulteriore esperienza di alto profilo».

Gli altri componenti della Commissione sono Lorenza Baroncelli (Presidente, attualmente Direttrice del Dipartimento di Architettura del MAXXI), Sofia Leoncina Gnoli (Studiosa di moda e giornalista, insegna allo IULM di Milano), Renata Cristina Mazzantini (Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte moderna e contemporanea – Gnam – di Roma) e Vincenzo Santoro. Il team avrà il compito di valutare i progetti pervenuti dai Comuni, in forma singola o associata. La proclamazione della Capitale italiana dell’arte contemporanea per l’anno 2027 è fissata entro il 30 ottobre 2025. In palio il contributo di 1 milione di euro stanziato dal Ministero della Cultura per realizzare gli interventi candidati.