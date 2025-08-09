Al gruppo che sta lavorando da una settimana nel ritiro di Moliterno, si è aggiunto nei giorni scorsi l’attaccante Mateus Castro Da Silva, tornato dal Brasile. Idem, il difensore, un altro ex Andria, Tano Bonnin. Non è finito, però, il mercato in entrata del Barletta, nemmeno per quanto riguarda il reparto arretrato.

L’altra casella da riempire è quella dell’attaccante. E il Barletta – non è affatto un mistero – vuole farlo con Palermo: è di proprietà della Carrarese, ha giocato nella passata stagione in C ad Altamura e, l’anno prima, ha fatto gol a raffica nel Martina di Pizzulli.

Il “battesimo” nella nuova stagione è in programma tra due settimane: domenica 24 agosto al “Puttilli” contro il Ferrandina, nel derby appulo-lucano tra matricole valido per il preliminare di Coppa Italia. Il 7 settembre scatta il campionato: subito in successione per il Barletta ci sono Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Sarnese.

Il servizio su News24.City.