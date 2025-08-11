Uno scenario desolante si è presentato alle prime luci del nuovo giorno

su alcuni tratti delle litoranee di levante e ponente dopo i

tradizionali ritrovi notturni in occasione della “Notte di San Lorenzo”:

rifiuti di vario genere disseminati sulla sabbia, pali segnaletici

divelti, un assortito campionario di censurabile inciviltà.

Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha espresso amarezza e disappunto

per questa “Ennesima dimostrazione, da parte di alcuni cittadini, di

totale mancanza di rispetto verso i luoghi pubblici, il decoro, in

generale nei riguardi della città. Sono immagini che si commentano da

sole. Ancora una volta – continua Cannito – siamo testimoni di una desolante

prova di inosservanza delle regole di convivenza, di una violenta azione

vandalica verso i beni della comunità. Perché rovinare i momenti di

festa con condotte inaccettabili di cui vergognarsi? Perché dopo

occasioni del genere occorre procedere alla mortificante conta dei danni

a causa delle norme di civiltà calpestate?

Invito i responsabili a riflettere sull’oltraggio compiuto, perché una

spiaggia libera trasformata in discarica è una bassezza che degrada

anche l’autore del gesto. L’invito a non replicare questi atti viene

ancora una volta disatteso, ignorato da tanti che sicuramente hanno una

giovane età. Ne consegue un avvilente giudizio, certo non generalizzato,

sulle nuove generazioni e sull’educazione impartita in famiglia. Eppure

basterebbe poco per rispettare i luoghi, il prossimo e se stessi: dopo

una notte di divertimento, basterebbe raccogliere i rifiuti prodotti e

smaltirli secondo le regole.

Rivolgo un grazie al personale della Bar.S.A. S.p.A. che si è prodigato

per restituire dignità ai lidi, ora completamente ripuliti e sicuri per

i bagnanti. Quando ci si lamenta di Bar.S.A., dei disservizi, quando

vorreste una città migliore, pensateci: queste discariche a cielo aperto

sono opera dei cittadini. Siamo in presenza di maleducazione dura a

morire che non va minimizzata per la giovane età degli artefici che in

questo modo hanno anche gravemente sfidato i controlli concordati tra

l’Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto.

Il ritorno alla normalità – conclude il Sindaco – non deve farci

dimenticare questa ulteriore barbarie inflitta alla città da chi proprio

non riesce a coltivare valori come il rispetto e la civiltà. Peccato,

ancora un’occasione perduta”.