Ci risiamo! Anche quest’anno, dopo la Notte di San Lorenzo cioè quella appena trascorsa, la litoranea di Barletta si è svegliata letteralmente invasa dai rifiuti abbandonati dagli avventori della serata estiva. Questa mattina presto la pulizia dei luoghi è stata ripristinata dagli operatori della BAR. S.A., intervenendo con un’operazione straordinaria di pulizia sia a Ponente che a Levante.

Ovviamente si tratta delle spiagge libere, che diventano luogo frequentatissimo durante queste particolari nottate estive. Ormai è consuetudine tale tipo di cronaca dopo la nottata di san Lorenzo o quella di Ferragosto che deve ancora arrivare. Le spiagge si presentavano con una grossa mole di rifiuti di ogni tipo, e i contenitori risultavano insufficienti e completamente sommersi dalla spazzatura.

Poiché il fenomeno si verifica puntuale ogni anno bisognerebbe pensare di ridurre i danni anticipatamente, tuttavia cercando di guardare al bicchiere mezzo pieno: è giusto che i nostri giovani e non solo possano restare in città, appropriandosi di uno spazio pubblico almeno in queste occasioni, sperando nella civiltà e buona educazione.