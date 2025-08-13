Si è proceduto questa mattina, nei giardini del Castello,
all’abbattimento di un esemplare di pino situato in prossimità
dell’ingresso principale. L’intervento è stato stabilito
dall’Amministrazione comunale ed eseguito a cura del personale di
Bar.S.A. S.p.A.
L’albero, da tempo inclinato e posto sotto osservazione dai tecnici
comunali, negli ultimi due giorni si era ulteriormente piegato
evidenziando un serio pericolo di cedimento, presentando evidenti
segnali di ridotta aderenza delle radici al suolo. Inutile si è rivelato
il tentativo di evitare la rimozione posizionando un sostegno, che
avrebbe tra l’altro ostacolato il transito dei visitatori.
Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito precisa che “In considerazione
delle condizioni sempre più rischiose dell’albero, d’intesa con
l’agronoma comunale, ho condiviso le motivazioni – e mi dispiace – per
la più drastica soluzione al fine di garantire la prioritaria pubblica
incolumità in una zona molto frequentata. Importante sottolineare che la
precarietà di questo esemplare era stata ampiamente segnalata nel
censimento del verde pubblico e di conseguenza monitorata dai tecnici
del settore competente. Prevediamo di sostituire il pino rimosso con due
nuovi alberi da piantumare in autunno, quando le condizioni climatiche
saranno più idonee”.