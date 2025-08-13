Si è proceduto questa mattina, nei giardini del Castello,

all’abbattimento di un esemplare di pino situato in prossimità

dell’ingresso principale. L’intervento è stato stabilito

dall’Amministrazione comunale ed eseguito a cura del personale di

Bar.S.A. S.p.A.

L’albero, da tempo inclinato e posto sotto osservazione dai tecnici

comunali, negli ultimi due giorni si era ulteriormente piegato

evidenziando un serio pericolo di cedimento, presentando evidenti

segnali di ridotta aderenza delle radici al suolo. Inutile si è rivelato

il tentativo di evitare la rimozione posizionando un sostegno, che

avrebbe tra l’altro ostacolato il transito dei visitatori.

Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito precisa che “In considerazione

delle condizioni sempre più rischiose dell’albero, d’intesa con

l’agronoma comunale, ho condiviso le motivazioni – e mi dispiace – per

la più drastica soluzione al fine di garantire la prioritaria pubblica

incolumità in una zona molto frequentata. Importante sottolineare che la

precarietà di questo esemplare era stata ampiamente segnalata nel

censimento del verde pubblico e di conseguenza monitorata dai tecnici

del settore competente. Prevediamo di sostituire il pino rimosso con due

nuovi alberi da piantumare in autunno, quando le condizioni climatiche

saranno più idonee”.