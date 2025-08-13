Due reti al Salernum Baronissi per archiviare la fase di lavoro a Moliterno e tornare a Barletta con indicazioni preziose e alcune certezze in più nel motore. A decidere l’ultima partita giocata dai biancorossi nel ritiro lucano di Moliterno sono state due reti, altre arrivate nel secondo tempo: prima Guadalupi su calcio di rigore e poi Sasanelli a completare una bella azione rifinita sulla fascia destra da De Luca. Massimo Pizzulli ha insistito sulla via maestra del 4-3-3, quell’assetto tattico sul quale sta lavorando dal primo giorno in cui ha ripreso in mano le chiavi della macchina biancorossa. Questa volta rispetto ai due test precedenti in terra lucana si è visto un Barletta molto più vicino a un plausibile 11 di partenza: davanti a Fernandes si sono mossi De Luca e Misefori sulle fasce, con Manetta e Bonnin al centro. Mediana completamente over, con Cancelli, Guadalupi e Piarulli. Davanti Laringe e Sasanelli a supporto di da Silva. Nel corso della sfida poi spazio ad altri potenziali titolari come Giambuzzi e Fantacci. Dopo aver creato tanto in un primo tempo anche nervoso il Barletta ha sfondato nella seconda parte. Al di là dei risultati, però il calcio d’agosto conta soprattutto per capacità di affinare schemi e intese. La sensazione è che poi Pizzulli stia aspettando l’ultimo innesto per quanto riguarda il fronte offensivo, individuato ormai in Giuseppe e la Monica. In dirittura d’arrivo con la formula del prestito dal Campobasso l’attaccante classe 2001 ritroverà così i colori biancorossi, già indossati nella stagione 2023/24, quella archiviata però dal club con una rovinosa retrocessione in Eccellenza e al tempo stesso ritroverà Pizzulli. Allenatore che a Martina Franca lo ha valorizzato al meglio, come i 10 gol segnati tra regular season nei playoff hanno dimostrato. La squadra tornerà poi al lavoro nella giornata del 16 agosto a otto giorni dal primo impegno ufficiale, quel Barletta-Ferrandina di Coppa Italia di serie D in calendario domenica 24. In palio c’è il pass per il turno successivo e per il derby con la Fidelis Andria, partita che potrebbe slittare però di un paio di giorni rispetto al giorno iniziale, ovvero quello del 31 agosto. Nel mezzo c’è anche il calciomercato che va avanti: i fari biancorossi restano puntati sulla difesa, dove potrebbe arrivare comunque un altro tassello, come da richieste dell’allenatore. di certo c’è che dei primi 20 giorni di lavoro Pizzulli può vedere un bicchiere mezzo pieno, quello di un organico allestito nel segno dell’ambizione ma anche della consapevolezza di dover lavorare giorno dopo giorno.