Ancora uno sconfortante episodio a Barletta, in pieno centro, dove un portone del teatro “Curci” è stato vistosamente imbrattato dai resti di un gelato al cioccolato lì scaraventato da ignoti.

«Qualunque sia la dinamica dell’accaduto – dichiara il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito – si tratta di una desolante forma di maleducazione che offende uno dei simboli culturali più rappresentativi della nostra città. Se è conseguenza di un discutibile gioco tra bambini si resta amareggiati perché il pensiero corre al ruolo dei genitori che dovrebbero prestare maggiore attenzione ai diversivi dei propri figli e al loro comportamento in generale.

La riflessione diventa ancora più avvilente se l’autore del gesto è in età adulta: in questo caso saremmo in presenza di una ulteriore dimostrazione di inaccettabile, consapevole inciviltà, come non bastassero quelle di cui siamo già stati testimoni. Sarebbe un bel gesto se chi ha la responsabilità dell’accaduto si facesse avanti chiedendo pubblicamente scusa.

Chiaramente il portone è stato subito pulito grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali addetti al Teatro.

Qualcuno adesso invocherà maggiori controlli da parte della Polizia Locale, altri diranno che ‘sono bambini e vanno giustificati’, altri ancora attribuiranno la colpa al sindaco. Ma il vero problema è la condotta di alcuni soggetti che definire incivili è davvero poco.

Quanto tempo deve trascorrere prima che i comportamenti corretti diventino la regola e non l’eccezione? Rimane l’amara constatazione che dobbiamo lavorare ancora molto perché alcuni cittadini si integrino alla parte buona di Barletta».