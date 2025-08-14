Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco di Barletta, Mino Cannito, in cui augura buon Ferragosto alla cittadinanza.

«Il mio saluto più cordiale alle concittadine e ai concittadini in occasione del Ferragosto, attesissima parentesi di relax festivo. Il pensiero augurale è indistinto. A chi sarà impegnato nei compiti essenziali (gli appartenenti alle Forze dell’ordine e alla sanità, solo

per citarne un paio) auspico di potersi misurare con impegni sostenibili. Ricordiamo che si tratta di categorie alle quali competono incarichi di responsabilità e alle quali dobbiamo grande riconoscenza.

L’immancabile auspicio di pronto recupero rivolgo a chi sta confrontandosi con problemi di salute o attraversa momenti delicati, agli anziani, all’infanzia che simboleggia il futuro. Il più sincero benvenuto accolga i visitatori di passaggio a Barletta, che vogliamo

sempre aperta e accogliente.

Puntuale, l’invito a rispettare la città seguendo le regole del civismo e della buona educazione, tutelando il decoro urbano. Dobbiamo impegnarci affinché la civiltà non vada in vacanza, come alcuni recenti episodi purtroppo hanno rivelato. Le occasioni per riscattarsi sono all’ordine del giorno, basta volerlo. Non ultima l’esortazione, particolarmente ai giovani, ad osservare le norme del Codice della Strada, mettendosi alla guida in perfette

condizioni psicofisiche. Che sia una bella giornata, buon Ferragosto a tutti».