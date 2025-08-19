La Procura di Trani ha chiuso le indagini relative ad una maxi frode, da oltre 52 milioni di euro, sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, era partita tre anni fa, a seguito di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate di Roma. 15 le persone indagate: nove amministratori di società con sede a Barletta, Cerignola e Molfetta e sei presunti complici, quasi tutti nullatenenti, per i quali nelle prossime settimane potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Gli indagati sono quasi tutti barlettani. Figurano poi due persone di Trinitapoli, una di Bitonto ed un’altra di Manfredonia.

Secondo l’ipotesi dell’accusa, il gruppo avrebbe messo in piedi, a partire dall’ottobre 2022, un sistema illecito di crediti d’imposta relativi a “Bonus Facciate”, “Bonus Ristrutturazioni” e “Sismabonus”, per interventi edilizi mai eseguiti, spesso addirittura su immobili inesistenti. Un meccanismo di frode che aveva avuto inizio – sostengono gli inquirenti – con la cessione di 52 milioni di euro di crediti fittizi ad una srl barlettana. A sua volta la società aveva ceduto parte di questi soldi, circa 12 milioni di euro, ad altre 8 imprese create ad hoc, collegate agli organizzatori della truffa.

I crediti fiscali potevano essere compensati con debiti erariali, oppure monetizzati in Posta con la liquidazione dell’80% della somma o ancora messi in vendita, solitamente per meno della metà del loro valore, su piattaforme ordinarie messe a disposizione dalle Camere di Commercio.

Già a settembre del 2024, circa 40 milioni di euro di crediti non ancora ceduti erano stati bloccati dalla Guardia di Finanza, mentre per gli altri 12 milioni era scattato il sequestro preventivo di beni, per una somma equivalente, tra i quali immobili, quote societarie, autovetture, motocicli, un orologio di pregio e 59 conti correnti intestati agli indagati.