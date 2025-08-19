Intervento delicato di due equipe sanitarie del 118 di Trani ieri sera poco dopo le 20 sulla Strada Statale 16 nei pressi dell’uscita per Boccadoro tra Trani e Barletta. Lo scontro tra due vetture ha provocato la distruzione dei mezzi e il ferimento di due persone una trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria e l’altra in codice giallo al “Dimiccoli” di Barletta. Sul posto anche polizia locale e carabinieri.