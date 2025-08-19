L’Amministrazione comunale di Barletta intende promuovere, d’intesa con il Movimento pro Palestina Barletta, una raccolta fondi pubblica per sostenere, tramite l’Associazione internazionale “Save the Children”, i bambini di Gaza, tra le principali vittime del devastante conflitto in corso.

In proposito, presso la Banca Popolare Pugliese (tesoreria comunale), sarà attivo un conto corrente dedicato sul quale poter effettuare i versamenti dal 25 Agosto al 23 Settembre 2025. Ai cittadini sarà comunicato l’ammontare dei versamenti accreditati. Si potranno effettuare le libere donazioni tramite bonifico alla tesoreria comunale, adoperando le seguenti coordinate: IT43 I052 6241350C C051 1366 766.

“La scelta del Comune di Barletta, concordata direttamente con i vertici nazionali di Save the Children – afferma il Sindaco Cosimo Cannito –, rappresenta un autentico impegno della istituzione comunale sul piano umanitario per aiutare economicamente ad alleviare le sofferenze dei bambini di Gaza. Si invita pertanto la comunità al massimo slancio partecipato all’insegna della pace e della solidarietà. Un gesto del quale, come cittadini di Barletta, dobbiamo essere orgogliosi perché contribuiremo a soccorrere direttamente, con gli aiuti umanitari, i piccoli bisognosi che stanno pagando il prezzo più alto di questa guerra”.