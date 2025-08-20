Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dello storico e archivista Michele Grimaldi in occasione del 141° anniversario della scomparsa di Giuseppe De Nittis.

«Domani, 21 Agosto ricorre il 141° anniversario della scomparsa di Giuseppe De Nittis e questa data così importante mi fornisce lo spunto per alcune considerazioni.

Innanzitutto desidererei farvi conoscere l’atto di morte dell’Artista che recita così “[…] Atto di decesso del 22 agosto 1884 alle ore 10 del mattino. Ieri alle 6 del pomeriggio è deceduto (per congestione cerebrale e polmonare) a Saint Germain en Laye in via Mantes 53 il Signor Giuseppe Gaetano De Nittis, Pittore, Cavaliere della Legion d’Onore, di anni 38 domiciliato a Parigi in via Viel 3, nato a Barletta (Italia) figlio di Raffaele De Nittis e di Teresa Baracchia sua moglie, entrambi deceduti, e coniugato con la Signora Leontine Lucile Grivelle. Constatato da noi […] e su dichiarazione del Signor Edmond de Goncourt, Scrittore, Cavaliere della Legion d’Onore di anni 62 […] e del Signor Alexandre Dumas figlio, Scrittore, Cavaliere della Legion d’Onore di anni 60 domiciliato a Parigi, i quali hanno firmato con noi dopo aver letto il presente atto”.

Dopo essere stata imbalsamata, la salma di De Nittis venne inumata nel cimitero di Père

Lachaise (Cimitero degli Artisti) per volontà della moglie Léontine. A proposito di Léontine Gruvelle, la vedova di De Nittis volle rispettare le volontà di suo marito e alla sua morte avvenuta il 13 agosto 1913, venne reso noto il testamento e nonostante i 200.000 franchi di debiti lasciati dal marito, donò “[…] Nomino come mia legataria universale la signorina Marie Prélat Nandot, domiciliata momentaneamente presso di me in via Descombes 3 Parigi. Tutto ciò che vi sarà: immobili, mobili, gioielli, biancheria, libri etc e il poco denaro contante a suo carico di dare al Municipio di Barletta, Italia […] pregandoli di distribuire nei Musei d’Italia, e anche all’estero, per la migliore gloria del loro compatriota, eccettuata la Francia, conservando ciò che la municipalità di Barletta riterrà opportuno. Conto sul loro onore e il loro patriottismo per curare la fama del loro compatriota ponendo l’espressa condizione che niente sarà giammai venduto, né con vendita all’asta, né in altro modo. Revoco ogni testamento anteriore, 3 Novembre 1912. Léontine Lucile Gruvelle vedova De Nittis”.

Forse sarà sfuggito ma l’unica condizione posta da Léontine per “regalare” l’immenso patrimonio artistico del marito era “[…] ponendo l’espressa condizione che niente sarà

giammai venduto, né con vendita all’asta, né in altro modo”. Si Signori, proprio questo, cioè donava a tutti noi barlettani, passati, presenti e futuri, 149 opere della splendida produzione del Grandissimo Artista, come risultava dalla delibera d’urgenza n.150 di Consiglio Comunale “Accettazione del legato De Nittis” e dal catalogo edito a cura della Pinacoteca Comunale nel 1929.

Appurato che senza la donazione tutto ciò che si è organizzato in cento anni non sarebbe esistito, compresa la mostra curata dal professor Renato Miracco presso The Phillips Collection a Washington D.C. dal 12 novembre 2022 e che la nostra pinacoteca avrebbe trovato il suo posticino tra le centinaia di anonime pinacoteche d’Italia, qualcuno potrebbe spiegarmi perché, con lo stesso modus operandi, non è stato rispettato il desiderio di Peppino De Nittis che avrebbe tanto voluto rientrare in possesso della sua vera “Casa natale” ubicata in strada Cordoneria, oggi corso Vittorio Emanuele n. 23? La meraviglia, condita da domande senza risposta, è ancor maggiore se si pensa che sarebbe bastato, per farsi un’idea di come comportarsi, digitare su google, con un solo ditino, tre parole “casa natale artisti”. Sarebbe apparsa una lista lunghissima di edifici nei quali avevano visto la luce artisti di ogni genere, successivamente trasformati in musei. Mi piace citarne soltanto tre: la casa natale di Tiziano in via Arsenale n. 51 a Pieve di Cadore; quella di Amedeo Modigliani in via Roma n. 38 a Livorno ed infine l’immenso Gabriele D’Annunzio con la sua casa, dichiarata Monumento Nazionale, a Pescara in corso Manthoné 111… e potrei continuare all’infinito. Ma si sa noi barlettani abbiamo l’incredibile abilità di distinguerci nel bene e soprattutto nel male!

Altro che dogma della fede, questa è e resterà una domanda senza risposte se non quelle

di facciata o ancor peggio, generate dalla “stizza”. Una confessione però lasciatemela fare: come è difficile vestire i panni del grillo parlante con la prospettiva di essere schiacciato dal martello lanciato dal Pinocchio di turno!