Grande colpo messo a segno dalla Grimal Barletta: Filippo Chighini, entra a far parte della famiglia biancorossa.

Laterale classe 2003, proviene dal Canosa A5, con il quale ha segnato ben 25 reti tra campionato di Serie A2 e Coppa della Divisione. Cresciuto nel Leonardo C5, sin da giovanissimo ha maturato presenze in prima squadra in Serie A2 Élite e A2, prima di vincere due campionati di C1 con Alghero e Quartu.

Nel 2024 ha vinto il titolo di capocannoniere al Torneo delle Regioni. Mancino preciso e potente, capace di sorprendere i portieri avversari, andrà ad aggiungere qualità importanti al roster e un tocco di imprevedibilità con i suoi 22 anni.