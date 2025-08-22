Qualche minuto sul campo nel triangolare di Molfetta prima che una rissa lo interrompesse, poi l’ufficialità di un ritorno nell’aria da due settimane. Un anno e tre mesi dopo, le strade di Giuseppe La Monica tornano a incrociarsi e a disegnare una linea retta verso l’ambizione e i piani di alta classifica nel girone H di Serie D. Il club biancorosso ha annunciato il ritorno dell’attaccante classe 2001, dopo le tre reti realizzate in 16 presenze nella seconda parte del campionato 2023/24, quello chiuso con una rovinosa retrocessione in Eccellenza nel pomeriggio del 5 maggio ad Angri. Ora la pellicola sembra avere tutt’altra trama. Quel La Monica era ancora il progetto di un centravanti, passato dalle esperienze ondivaghe di Giugliano, Taranto e Pistoia. Il La Monica tornato al Puttilli è invece maturato, si è irrobustito sul piano fisico e soprattutto ritrova in biancorosso mister Massimo Pizzulli, dopo l’esperienza condivisa nella scorsa stagione in quel di Martina Franca, archiviata con 12 reti stagionali e il raggiungimento della finale playoff.

Dove giocherà allora La Monica? Già, perché per chi ha quei numeri è difficile ipotizzare il semplice ruolo di alternativa al brasiliano Mateus Da Silva, arrivato a Barletta come stella dell’attacco dopo le 27 reti realizzate tra Gravina e Andria. Già nella formazione di partenza della sfida mai conclusa con il Canosa nel triangolare dello stadio Poli, Pizzulli aveva lanciato un indizio: La Monica + Da Silva, con Fantacci e Laringe in fascia e la coppia Guadalupi-Piarulli davanti alla difesa. Un sistema a trazione anteriore, distante dal 4-3-3 sul quale l’allenatore ha insistito in ritiro con una linea maginot in mediana completata da Cancelli. Equilibri da collaudare, con il poker di attaccanti che imporrebbe un gran lavoro senza palla e l’accettazione di tanti uno contro uno in fase di non possesso. Senza dimenticare il fattore Sasanelli negli ultimi 30 metri: il versatile attaccante barese classe 2004 è letteralmente on fire in questo precampionato e tenerlo fuori dagli 11 di partenza non sarà una missione semplice. Primo crash test domenica sera alle 20.30 al Puttilli, quando a Barletta arriverà il Ferrandina per il turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie D.