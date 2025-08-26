Barletta si prepara a vivere un evento straordinario: lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, in programma domenica 31 agosto alle ore 16:00 sul Lungomare Pietro Paolo Mennea. Un appuntamento che unirà emozione, spettacolo e orgoglio nazionale, attirando in città migliaia di visitatori da tutta Italia.
- I sei parcheggi collocati lungo il lungomare “Pietro Mennea” saranno tutti fruibili (nel tratto compreso tra via Luigi Dicuonzo e il Porto di Barletta) al costo di 3 euro. Si pregano gli spettatori di parcheggiare entro le ore 13. I parcheggi saranno prenotatili. Tutti i dettagli verranno forniti sul sito istituzionale del Comune di Barletta.
- Per chi arriva da Nord (Foggia / Gargano / A14 – uscita Andria-Barletta): Parcheggio di via Foggia, allestito per l’occasione, facilmente raggiungibile dall’ingresso nord della città.
- Per chi arriva da Sud (Bari / Trani / A14 – uscita Trani): Parcheggio di via Trani, predisposto come area di sosta dedicata a chi proviene dalla direttrice sud.
- Parcheggi riservati ai diversamente abili: potranno parcheggiare la propria auto muniti di regolare tagliando di disabilità all’interno della controstrada della Lega Navale. Punto unico d’accesso sarà il varco di viale Regina Elena.
Il punto principale di osservazione sarà l’intero Lungomare, ma ottime visuali si avranno anche dal Litorale.