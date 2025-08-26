Barletta si prepara a vivere un evento straordinario: lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, in programma domenica 31 agosto alle ore 16:00 sul Lungomare Pietro Paolo Mennea. Un appuntamento che unirà emozione, spettacolo e orgoglio nazionale, attirando in città migliaia di visitatori da tutta Italia.

• Venerdì 29 agosto, ore 18:00 – Presentazione dell’evento a Palazzo Della Marra.
• Sabato 30 agosto, ore 20:30 – Concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare nella Piazza d’Armi del Castello Svevo.
• Domenica 31 agosto, ore 16:00 – Air Show delle Frecce Tricolori sul Lungomare Mennea.
Per motivi di sicurezza, sarà in vigore il divieto assoluto di sosta e parcheggio nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 agosto, dalle 6:00 alle 22:00, nelle seguenti aree:
• Lungomare Pietro Paolo Mennea
• Litorale di Ponente e controstrade
• Strada delle Salinelle
L’invito a tutti i cittadini e visitatori è di raggiungere il lungomare a piedi.
Per favorire un afflusso ordinato e sicuro, il Comune ha predisposto un piano parcheggi:
  • I sei parcheggi collocati lungo il lungomare “Pietro Mennea” saranno tutti fruibili (nel tratto compreso tra via Luigi Dicuonzo e il Porto di Barletta) al costo di 3 euro. Si pregano gli spettatori di parcheggiare entro le ore 13. I parcheggi saranno prenotatili. Tutti i dettagli verranno forniti sul sito istituzionale del Comune di Barletta.
  • Per chi arriva da Nord (Foggia / Gargano / A14 – uscita Andria-Barletta): Parcheggio di via Foggia, allestito per l’occasione, facilmente raggiungibile dall’ingresso nord della città.
  • Per chi arriva da Sud (Bari / Trani / A14 – uscita Trani): Parcheggio di via Trani, predisposto come area di sosta dedicata a chi proviene dalla direttrice sud.
  • Parcheggi riservati ai diversamente abili: potranno parcheggiare la propria auto muniti di regolare tagliando di disabilità all’interno della controstrada della Lega Navale. Punto unico d’accesso sarà il varco di viale Regina Elena.

Il punto principale di osservazione sarà l’intero Lungomare, ma ottime visuali si avranno anche dal Litorale.

Consigli pratici:
• Arrivate con anticipo: già dalla tarda mattinata per garantirvi i posti migliori.
• Parcheggiate nei punti consigliati.
• Raggiungete il lungomare a piedi o con i mezzi pubblici/navette.
• Seguite la segnaletica e le indicazioni delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.
Le Frecce Tricolori non sono solo uno spettacolo aereo, ma il simbolo di unità, passione e orgoglio italiano. Barletta si tingerà di tricolore: un’occasione unica per vivere insieme un momento che resterà nella storia della città.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE