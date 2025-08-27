Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza della BAT. Al Tenente Colonnello Giuseppe Bifero, che stava ricoprendo negli ultimi mesi il ruolo di comandante ad interim, dopo i saluti del Colonnello Pierluca Cassano, subentra il Colonnello Andrea Di Cagno.

Questa mattina, presso la caserma “Giovanni De Santis” di Barletta, la presentazione ufficiale in un incontro con gli organi di stampa, nel corso del quale è stato presentato anche il nuovo comandante della Compagnia di Trani, il Tenente Salvatore Colella.

Bifero tornerà a svolgere l’incarico di comandante del Nucleo PEF, la Polizia Economico Finanziaria, mentre il colonnello Di Cagno assumerà la guida delle Fiamme Gialle della sesta provincia.

58 anni, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1993. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori istituzionali del Corpo. Fino al luglio 2022 è stato Comandante provinciale della GDF di Foggia. Poi, per i successivi tre anni, Comandante della Scuola Allievi Finanzieri di Bari, il suo ultimo incarico prima di approdare nella BAT.