I servizi del Dipartimento di Prevenzione della Asl BT hanno effettuato il 23 agosto un sopralluogo congiunto al mercato settimanale di via Rossini a Barletta per verificare le condizioni igienico-sanitarie e le modalità di svolgimento delle attività mercatali.

Al controllo hanno partecipato il servizio Igiene e Sanità Pubblica, il servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e il servizio Igiene Alimenti di Origine Animale, che hanno condotto una verifica approfondita delle strutture e delle procedure adottate dagli operatori commerciali.

Il verbale dell’ispezione è stato trasmesso all’amministrazione comunale di Barletta per le valutazioni di competenza e gli eventuali provvedimenti del caso.

«Le attività di verifica delle condizioni igienico-sanitarie nei mercati vengono effettuate regolarmente su tutto il territorio della Bat», ha spiegato Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della asl Bt. «A Barletta sono state rilevate criticità segnalate all’amministrazione comunale».

Il commissario ha precisato che si tratta di «rilievi che richiedono interventi specifici, rispetto ai quali garantiamo la massima collaborazione dei nostri tecnici». L’azienda sanitaria locale si è quindi resa disponibile a supportare l’amministrazione comunale nelle azioni correttive necessarie per risolvere le problematiche emerse durante il sopralluogo.

I controlli nei mercati rientrano nelle attività di routine della Asl BT per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare nei luoghi di commercio al dettaglio su tutto il territorio provinciale.