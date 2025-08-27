Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito invita i cittadini a non acquistare frutta e verdura da

ambulanti abusivi che vendono prodotti ortofrutticoli di dubbia provenienza, perché non è

garantita la sicurezza alimentare e viene messa a rischio la salute dei cittadini, soprattutto

bambini, anziani, donne in gravidanza, che acquistano tali prodotti.

L’appello del Sindaco è conseguente all’incontro odierno, a Palazzo di Città, con una delegazione dei consorzi di vigilanza campestre del territorio, durante il quale è stata ribadita la volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo relativo ai prodotti ortofrutticoli.