In occasione dell’Air Show, manifestazione delle Frecce Tricolori programmata a Barletta domenica 31 Agosto 2025, l’Ufficio comunale Traffico ha pianificato le necessarie misure per la viabilità urbana, così come disposto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Saranno interessate dal divieto di sosta (con rimozione):

Complanare Litoranea di Ponente (tratto antistante spiaggia libera tra il lido “Bagni 27” ed il successivo in direzione Porto) dalle ore 19 del 28 Agosto alle 15 del 1° Settembre;

Via Carlo V d’Asburgo e piazza Castello dalle ore 17 del 29 Agosto alle 01 del 1° Settembre;

Via Regina Margherita (da via Tatò a via Violante), via Violante (da via del Gelso a via Foggia), via Parrilli (da via Foggia a collegamento con via Foggia), via Foggia (da collegamento con via Parrilli a via Violante) dalle ore 14 alle 21 di sabato 30 Agosto;

Lungomare Pietro Paolo Mennea (da via Colombo a via S. Samuele) dalle ore 5 di sabato 30 Agosto alle 22 di domenica 31 Agosto;

Litoranea di Ponente (da via Dicuonzo a Strada della Salinelle), Controstrada della Litoranea di Ponente (da via Dicuonzo a Lido Massawa), strada delle Salinelle (da Lido Massawa a collegamento con vicinale Pantaniello), Via Dicuonzo (da Lungomare Mennea a via Ofanto), via delle Capitanerie di Porto (da via Colombo a ingresso Porto) e viale del Cimitero dalle ore 5 alle 20 del 30 e 31 Agosto.

Chiusura al traffico anche per la strada di servizio parallela a via Cafiero. In piazza Conteduca, viale Giannone, via Torino (da piazza Conteduca a via Capua), via Diaz e via G. De Nittis (da via Brigata Barletta a viale Giannone) il divieto di sosta varrà dalle ore 8 del 30 Agosto alle 01 di Lunedì 1° Settembre, mentre il divieto di transito sarà in vigore dalle ore 17.

La Polizia Locale avrà facoltà vietare il transito veicolare sulle strade summenzionate in base alle esigenze dettate di volta in volta dal Piano di Safety e Security. Inoltre, sulla complanare Litoranea di Ponente (tratto antistante spiaggia libera tra il lido “Bagni 27” ed il successivo in direzione Porto), Lungomare Mennea (da via Colombo a via S. Samuele), Litoranea di Ponente (da via Dicuonzo a strada Salinelle) e controstrada Litoranea di Ponente (da via Dicuonzo a Lido Massawa) è revocata, solo per gli orari della disposizione in argomento, l’ordinanza relativa all’esazione del pedaggio mediante parcometri o abbonamento.

Infine, il 30 e 31 Agosto sono sospese le fermate bus presso il capolinea di via Manfredi e le fermate di via Violante e del Lungomare Mennea.