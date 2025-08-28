La scomparsa di Mariagrazia Vitobello, il cordoglio del Sindaco Cosimo
Cannito
“È con grande dolore che apprendo la notizia della scomparsa di
Mariagrazia Vitobello, che in tanti ricordano nella responsabilità
istituzionale, alcuni anni or sono, di Assessora e Consigliera comunale.
Esempio di competenza, dedizione e passione che hanno contraddistinto il
suo impegno, resterà con affetto nella memoria collettiva.
Alle famiglia rivolgo, insieme ai più sinceri sentimenti di vicinanza e
partecipazione al dolore, il cordoglio mio personale e di tutta
l’Amministrazione comunale”.