La scomparsa di Mariagrazia Vitobello, il cordoglio del Sindaco Cosimo

Cannito

“È con grande dolore che apprendo la notizia della scomparsa di

Mariagrazia Vitobello, che in tanti ricordano nella responsabilità

istituzionale, alcuni anni or sono, di Assessora e Consigliera comunale.

Esempio di competenza, dedizione e passione che hanno contraddistinto il

suo impegno, resterà con affetto nella memoria collettiva.

Alle famiglia rivolgo, insieme ai più sinceri sentimenti di vicinanza e

partecipazione al dolore, il cordoglio mio personale e di tutta

l’Amministrazione comunale”.