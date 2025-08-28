Negli ultimi giorni si sono purtroppo verificati nuovi casi di truffe ai danni di persone anziane. Si tratta di episodi che confermano quanto questo fenomeno, subdolo e odioso, continui a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione e non tenda ad attenuarsi nonostante le diverse campagne di sensibilizzazioni messe in atto.

Solo nella giornata di ieri, sul territorio di questa provincia si sono registrati due gravi episodi – ad Andria e a San Ferdinando di Puglia – in cui gli anziani hanno consegnato ai truffatori cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all’interno delle proprie abitazioni.

I Carabinieri invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non lasciarsi ingannare da individui senza scrupoli che, con raggiri sempre più raffinati, cercano di carpire denaro o oggetti di valore. Spesso i truffatori si presentano come finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, tecnici di società di servizi, impiegati comunali o addirittura parenti in difficoltà.

Da tempo l’Arma dei Carabinieri sta mettendo in guardia i cittadini attraverso un’importante campagna di sensibilizzazione soprattutto in favore e a tutela delle persone anziane.

Ecco alcuni consigli che vanno sempre ricordati:

ATTENZIONE A : offerte all’apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi.

: offerte all’apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi. DIFFIDARE DELLE APPARENZE E NON FARSI DISTRARRE : i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia.

: i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia. NON APRIRE MAI LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI : Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette.

: Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette. PARLATE CON FAMILIARI E VICINI : condividere informazioni e segnalazioni è un modo efficace per ridurre i rischi.

: condividere informazioni e segnalazioni è un modo efficace per ridurre i rischi. NON FIDARSI DEL SOLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO : Chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24!

: Chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24! RICORDARSI CHE LE FORZE DELL’ORDINE NON CHIEDONO MAI DENARO PER ASSISTERE I CITTADINI!

Le truffe agli anziani non sono solo un reato, ma una ferita sociale che colpisce la fiducia e la serenità di chi ha diritto a vivere in sicurezza. I Carabinieri continueranno a svolgere attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale.

“Ricordiamo – sottolineano i Carabinieri – che la prima difesa è la prudenza. Non abbiate timore di chiamarci.”