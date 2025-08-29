Aggiungere esperienza alle corsie e rinforzare la difesa, attendendo magari un’occasione per allargare ulteriormente il ventaglio di scelte negli ultimi 30 metri. Coordinate del Barletta con vista sulla prima uscita ufficiale in campionato: il girone H di Serie D dei biancorossi prenderà il via dalla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, dove domenica 7 settembre sarà tempo di sfidare la Virtus di Tommaso Coletti in un match che Telesveva trasmetterà in diretta televisiva e social. La prima uscita ufficiale, conclusa con il ko ai rigori per mano del Ferrandina in Coppa Italia, ha fornito a Massimo Pizzulli ulteriori indicazioni per l’uso sull’organico oggi a disposizione dell’ex allenatore del Martina. Il prossimo potrebbe invece arrivare dai professionisti: è concreto e deciso il forcing per Giuseppe Coccia, 32enne dell’Audace Cerignola che ha avviato la sua quarta stagione in gialloblù testato da Enzo Maiuri come mezzala di inserimento e non più da laterale a tutta fascia. Una veste che Coccia, più di 200 partite con 10 gol e 12 assist tra i professionisti, potrebbe replicare anche a Barletta se la trattativa per portarlo al Puttilli dovesse approdare alla fumata bianca così come sembra. Le sensazioni, con il Cerignola che intanto ha definito l’arrivo di un laterale come Todisco dall’Avellino, sono positive e la possibilità di chiudere definitivamente la trattativa entro la giornata di domenica sono estremamente elevate.

Per rinforzare il pacchetto difensivo alle spalle del tandem Manetta-Bonnin, con Derosa passato al Taranto, il club prosegue le valutazioni: tra i nomi al vaglio c’è quello di Andrea Petta, centrale già assoluto protagonista in biancorosso nella stagione 2022/23, quella conclusa al quarto posto e con la partecipazione ai playoff, e nell’ultima annata in campo con la maglia del Pompei. L’organico è stato intanto rinforzato nel comparto under con l’arrivo in prestito dalla Torres di Gabriel Iovieno. Classe 2007, laterale mancino in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo, ha totalizzato 25 presenze e un gol con la maglia del Costa d’Amalfi nell’ultima edizione del girone H di Serie D. Sempre dai pro il club potrebbe provare a pescare un ultimo tassello, magari under, da sommare alle alternative per le corsie avanzati. L’identikit è quello di un giocatore abile sia in un tridente che in un 4-2-3-1. Piani e progetti che saranno approfonditi nel weekend.