A Barletta, alle ore 18 di venerdì 29 Agosto 2025, nella Corte di Palazzo Della Marra, conferenza stampa di presentazione dell’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.
Parteciperanno il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, gli Assessori Oronzo Cilli e Marianna Salvemini, il Comandante PAN Ten. Col. Franco Paolo Marocco, il Dirigente del Settore Cultura Savino Filannino, il Presidente Aeroclub Bari Alessandro Romanazzi Carducci, il Coordinatore della manifestazione Ten. Alessio Muya.
Sarà illustrato il programma di tutti gli eventi.