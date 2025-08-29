In occasione dell’atteso Air Show delle “Frecce Tricolori”, all’interno del Villaggio Italia sarà
presente l’Arma dei Carabinieri con appositi stand divulgativi dedicati ai cittadini e ai
visitatori: spazi aperti a tutti, dove passione e spirito di comunità si incontrano in un clima
di festa che celebra l’eccellenza italiana e l’orgoglio nazionale.
Piccoli e grandi potranno conoscere da vicino le attività dell’Arma e incontrare il personale di Reparti d’eccellenza come gli Artificieri, i Cinofili e i “Cacciatori” di Puglia: professionisti
altamente specializzati che operano ogni giorno in scenari delicati e complessi per
garantire sicurezza e legalità.
Presso gli stand, il pubblico potrà scoprire i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle
operazioni, ricevere informazioni e dialogare direttamente con i militari, ponendo loro
domande e toccando con mano la vicinanza dei Carabinieri. I visitatori potranno, inoltre,
approfondire le campagne di prevenzione e legalità promosse dall’Arma, in particolare
quelle rivolte alle fasce deboli della popolazione e alla sicurezza stradale.
All’interno del Villaggio, i visitatori troveranno non solo informazioni e materiali divulgativi,
ma anche momenti interattivi e coinvolgenti, pensati per avvicinare le nuove generazioni
all’Arma e ai valori che da sempre la contraddistinguono.