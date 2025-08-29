In occasione dell’atteso Air Show delle “Frecce Tricolori”, all’interno del Villaggio Italia sarà

presente l’Arma dei Carabinieri con appositi stand divulgativi dedicati ai cittadini e ai

visitatori: spazi aperti a tutti, dove passione e spirito di comunità si incontrano in un clima

di festa che celebra l’eccellenza italiana e l’orgoglio nazionale.

Piccoli e grandi potranno conoscere da vicino le attività dell’Arma e incontrare il personale di Reparti d’eccellenza come gli Artificieri, i Cinofili e i “Cacciatori” di Puglia: professionisti

altamente specializzati che operano ogni giorno in scenari delicati e complessi per

garantire sicurezza e legalità.

Presso gli stand, il pubblico potrà scoprire i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle

operazioni, ricevere informazioni e dialogare direttamente con i militari, ponendo loro

domande e toccando con mano la vicinanza dei Carabinieri. I visitatori potranno, inoltre,

approfondire le campagne di prevenzione e legalità promosse dall’Arma, in particolare

quelle rivolte alle fasce deboli della popolazione e alla sicurezza stradale.

All’interno del Villaggio, i visitatori troveranno non solo informazioni e materiali divulgativi,

ma anche momenti interattivi e coinvolgenti, pensati per avvicinare le nuove generazioni

all’Arma e ai valori che da sempre la contraddistinguono.