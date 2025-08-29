In occasione dell’Air Show, la manifestazione aerea della pattuglia acrobatica nazionale, l’Amministrazione comunale ha disposto, nei giorni 30 e 31 Agosto 2025, con ordinanza dell’Ufficio Traffico, l’istituzione della sosta a pagamento (zona blu), sulle seguenti strade:
- Via dei Fornai
- Via degli Artigiani (compreso piazzale)
- Via dei Calzolai
- Via dei Fabbri
- Area di sosta o infrastruttura fuori dalla carreggiata al civico 84 di via Foggia
- Via del Lavoro
- Via dell’Euro
- Via Bruxelles
- Via dell’Unione Europea
- Strada comunale Misericordia (compresa area a parcheggio ivi disposta)
- Complanare di via Trani da via Salisburgo a prima intersezione dopo via del Lavoro.
La tariffa per la fruizione del parcheggio, dalle ore 9.00 alle 24.00, è di € 3,00 (sosta giornaliera), da corrispondere mediante acquisizione del tagliando presso i parcometri. Il ticket dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo visibile agli organi di controllo. Sono esonerati dal pagamento i veicoli, in possesso dell’apposito contrassegno, al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria ed i veicoli elettrici ed ibridi, anche questi in possesso di contrassegno.