Il mercato settimanale di via Rossini rimarrà regolarmente aperto e non verrà trasferito sino a quando non sarà individuata nel redigendo PUG un’area esclusiva che possa ospitarlo. E’ quanto emerso dal consiglio comunale riunitosi ieri pomeriggio per affrontare le criticità da tempo segnalate dai residenti del quartiere Borgovilla che ogni sabato vivono i disagi provocati dalle attività degli ambulanti. La proposta delle opposizioni di impegnare il sindaco ad un ampio confronto con le parti interessate per trovare una soluzione definitiva che possa contemperare i diritti dei residenti quanto quelli degli operatori economici, è stata emendata ed approvata all’unanimità dei presenti in aula. Il sindaco dovrà istituire un tavolo permanente che coinvolga tutte le parti in causa aggiornandolo mensilmente ed attivarsi di concerto con la giunta ed il consiglio per apportare le modifiche necessarie al Documento Strategico del Commercio approvato sei anni fa. L’emendamento impegna inoltre l’amministrazione ad individuare una nuova area della città in cui collocare il mercato. L’attuale sistemazione in via Rossini presenta infatti delle criticità fatte emergere dai controlli operati sabato scorso dal Servizio Igiene della Asl. In particolare l’assenza di caditoie e di una rete fognaria ed elettrica. Problemi che l’amministrazione potrà risolvere solo attraverso interventi strutturali e non di facile attuazione. Nelle more il mercato continuerà regolarmente a funzionare, fanno sapere dal Comune. Che intende invece intervenire rapidamente sulle altre criticità segnalate dalla Asl nel suo rapporto, adeguando i bagni chimici già presenti e migliorando la gestione dei rifiuti.