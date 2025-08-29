“Si arricchisce la strumentazione sanitaria a disposizione dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. A settembre partiranno i lavori che, entro fine 2025, porteranno all’attivazione del nuovo angiografo neurologico e vascolare. Si tratta di una buona notizia per tutto il territorio”. Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo.

“L’arrivo del nuovo angiografo – spiega Caracciolo – rientra nell’ambito degli investimenti del PNRR e si va ad aggiungere ad altri interventi, già completati dall’Asl, che hanno portato al complessivo ammodernamento della grandi apparecchiature dell’intera rete ospedaliera. L’investimento per l’acquisizione del sistema è pari a circa 440 mila euro a cui vanno aggiunte le opere per l’installazione presso la Radiologia del Dimiccoli di Barletta dal costo di circa 413 mila euro”.

“I lavori – prosegue il consigliere regionale – inizieranno a settembre, per poter procedere all’attivazione del sistema entro la fine del 2025. L’investimento consentirà di dedicare il sistema angiografico del Dimiccoli prevalentemente alla gestione di patologie oncologiche e a nuove applicazioni terapeutiche nell’ambito della medicina di precisione. Lo stesso sarà di supporto alle procedure di Elettrofisiologia della Cardiologia. L’attivazione del nuovo angiografo offrirà al paziente un migliore percorso clinico assistenziale appropriato per patologia, complessità, innovazione clinico-terapeutica e appropriatezza erogativa, ridurrà i trasporti sanitari secondari dal Dimiccoli e i tempi nella gestione di patologie tempo-dipendenti, riducendo dunque il rischio sanitario”.

“La comunità della Bat – conclude Caracciolo – merita un’offerta sanitaria sempre più all’avanguardia e innovativa per far fronte alle richieste dei pazienti. Il mio impegno in questa direzione è costante e proseguirà al fine di raggiungere risultati sempre migliori”.