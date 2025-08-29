In occasione della manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Poste Italiane attiverà il 30 e 31 agosto un servizio filatelico temporaneo, richiesto dall’Aeronautica Militare, con bollo speciale celebrativo.
Sabato 30 agosto dalle ore 15.30 alle 21.00 e domenica 31 agosto dalle ore 9.00 alle 16.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale (stessa impronta, date diverse) le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane appositamente allestita in Piazza Castello.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Bari.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.