Una breve ma intensa perturbazione ha interessato le zone a nord di Bari investendo sia il Foggiano che la BAT. Diversi i danni registrati dal passaggio di temporali piuttosto localizzati ma molto intensi con vento e una intensa attività elettrica. In particolare è finita sott’acqua Margherita colpita da un vero e proprio nubifragio così come parte della città di Foggia e più in generale il Gargano. Diversi poi gli alberi caduti che solo per caso non hanno provocato danni ben più seri. A Barletta caduto un arbusto vicino al bivio della Fiumare sulla strada per Margherita di Savoia mentre sulla strada statale 16 bis tra Canne della Battaglia e Barletta Nord un albero è piombato sulla strada a causa del forte vento. Circolazione parzialmente interrotta. Danni, come detto, si registrano anche nel Foggiano.