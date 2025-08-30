Il rombo dei motori che riempie l’aria, il cielo che si tinge di verde, bianco e rosso, e lo sguardo del pubblico rivolto rigorosamente verso l’alto. Barletta si prepara a vivere lo spettacolo unico delle Frecce Tricolori, in programma domenica 31 agosto alle ore 16:00 sulla litoranea di Ponente.

Ieri pomeriggio, a Palazzo della Marra, la presentazione ufficiale dell’evento che porterà migliaia di persone sulle spiagge della città della Disfida.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, eccellenza italiana nel mondo, sorvolerà il mare di Barletta con figure spettacolari in un mix entusiasmante di tecnica, precisione e adrenalina pura.

Un grande sforzo organizzativo è stato messo in campo dal Comune, con un piano sicurezza e viabilità pronto a gestire il forte afflusso di spettatori atteso per domenica. Un evento che, come sottolinea il sindaco Cannito, è anche un’occasione storica per promuovere il territorio e unire la comunità in un momento di festa collettiva.