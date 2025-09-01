Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti espressi dalle socie del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.” per gli innumerevoli messaggi di cordoglio ricevuti in seguito alla prematura scomparsa di Mariagrazia Vitobello, Presidente della stessa associazione:

«Le socie del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.” ringraziano sentitamente quanti a vario titolo hanno manifestato cordoglio profondo per la inaspettata e prematura dipartita della nostra amatissima Presidente Mariagrazia Vitobello.

Un’intera città, la nostra Barletta (e non solo), si è stretta al nostro dolore per la perdita di una “DONNA IMMENSA”. Dalle Istituzioni comunali, provinciali e regionali di ogni titolo e grado… dai quotidiani ai social… alla gente comune, semplice, umile.

Lacrime e silenzio assordante in una Basilica, il Santo Sepolcro, gremita come non mai tutto per te carissima Presidente per renderti l’ultimo saluto. La tua meravigliosa essenza ha preso “corpo” nelle parole dense di significato espresse durante l’omelia da Don Francesco Fruscio, commosso e profondamente provato.

Intorno a te “prof. Indimenticabile e insostituibile”, i tuoi tanto amati alunni accompagnati dalla Dirigente dott.ssa Concetta Corvasce. I tuoi “cuccioli” come li solevi chiamare ti hanno voluto stringere in un meraviglioso girotondo fatto di amore innocente, il più puro. Tutto il loro dolore nelle loro lettere esternate in un pianto a dirotto, inconsolabile. Quel girotondo che non volevano spezzare per non farti andare via, per non farti portare via da quella Basilica. Accolta fuori da una pioggia insistente… già, la pioggia che tanto ti piaceva. Ovunque tu sia nel paradiso più luminoso e radioso ti giunga tutto l’affetto incondizionato di quanti ti hanno amato…un amore che non avrà mai fine perché tu continuerai a vivere nei nostri cuori con i tuoi esempi, insegnamenti esemplari che mai dimenticheremo.

Il pensiero di noi socie è rivolto ai tuoi cari, alla tua meravigliosa famiglia, in particolare al tuo papà, “Ruccio” per tanti di noi, ammirevole socio sostenitore di “Barletta in Rosa”. Uomo fragile già provato dalla vita per la perdita della sua compagna di vita, la signora Franca, la tua mamma adorata. Ora che vi siete riabbracciate per sempre… dateci la forza per superare questo vuoto atroce, incolmabile…

Le tue socie per sempre»