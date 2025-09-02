È stato arrestato e posto ai domiciliari il 20enne barlettano che lo scorso 2 febbraio aveva rapinato un supermercato di Barletta situato nella periferia nord della città.

Secondo quanto emerso dalle indagini, con passamontagna e guanti il giovane avrebbe fatto irruzione nell’attività commerciale armato di coltello e, dopo aver minacciato una delle cassiere presenti, si era dato alla fuga con un “bottino” di 1200 euro. Inoltre, in seguito alla rapina, avrebbe indossato un giubbotto precedentemente nascosto nei pressi del supermercato con il fine di rendere ancora più difficili le successive ricerche delle Forze dell’Ordine.

Nonostante tutte le precauzioni prese per mettere a segno il colpo, le indagini della Polizia, che si sono avvalse delle camere di videosorveglianza, hanno portato all’individuazione del presunto responsabile. I sospetti nei confronti del 20enne si sono trasformati in certezze quando si è proceduto con una perquisizione approfondita: rinvenuti non solo gli indumenti utilizzati nel giorno della rapina, ma anche lo stesso coltello utilizzato per minacciare ed ottenere il denaro.

Elementi che hanno spinto la Procura a chiedere, e poi ottenere dal Tribunale di Trani, la misura degli arresti domiciliari per il 20enne.

Nicola di Chio