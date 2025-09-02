È stato registrato il primo caso di virus West Nile nella provincia BAT. Si tratta di una donna di 53 anni, residente ad Andria e che lavora a Barletta, ricoverata all’ospedale di Bisceglie. La paziente si era presentata al Pronto Soccorso con febbre, nausea e vomito. Gli accertamenti clinici hanno confermato l’infezione da West Nile, virus trasmesso principalmente dalle zanzare o da uccelli selvatici e che non si diffonde per contatto diretto tra persone. Le condizioni della donna non destano preoccupazioni: il quadro clinico è in miglioramento e il caso è in fase di remissione