Colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 1° settembre, in corso Garibaldi, nel cuore di Barletta, davanti all’ufficio postale centrale: un 20enne, originario di Cagnano Varano, è stato raggiunto da diversi proiettili agli arti inferiori mentre si trovava a bordo di una motocicletta. Ricoverato d’urgenza all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia, che ha rinvenuto alcuni bossoli in strada e ha conseguentemente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili.