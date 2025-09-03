L’agguato di lunedì sera in corso Garibaldi, a Barletta, in cui è rimasto ferito un 24enne originario di Cagnano Varano, finisce sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi questa mattina in Prefettura. Il giovane, raggiunto da un colpo di pistola, è ricoverato in ospedale con una frattura al femore. Le indagini proseguono con il massimo riserbo ma la Polizia sarebbe vicina a identificare chi ha sparato, fuggendo subito dopo l’agguato.

Sul fronte sicurezza, si cercano soluzioni per intensificare i controlli in città, anche con il supporto del Comune e della Polizia Locale. Il sindaco Cosimo Cannito non nasconde la sua preoccupazione per quanto accaduto e si dice pronto a collaborare con le Forze dell’Ordine.

Tra le ipotesi sul tavolo anche il cosiddetto “controllo di vicinato”, un modello di prevenzione già sperimentato in altri comuni, come Spinazzola.

Si tratta di un sistema che coinvolge direttamente i cittadini, pronti a segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine, anche attraverso chat di messaggistica come WhatsApp. Per attivare il progetto, però, serve il via libera del Ministero dell’Interno. Ma tutte le soluzioni emerse dall’incontro in Prefettura, conclude Cannito, saranno preventivamente discusse con i sindacati di Polizia.