Tragedia alla stazione ferroviaria di Trani: un 52enne di Barletta è morto dopo essere stato investito da un treno che stava percorrendo i binari intorno alle 12 di questa mattina.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Al momento restano ignote le cause dell’accaduto e non si esclude nessuna ipotesi: sarà l’autorità giudiziaria, con l’ausilio delle forze dell’ordine, a fare chiarezza sulla dinamica.

Si registrano, in seguito al drammatico evento, rallentamenti importanti sulla linea ferroviaria.