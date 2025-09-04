Il fragore dei tamburi, i colori dei costumi d’epoca, il fascino della storia che prende vita: tornano le celebrazioni della Disfida di Barletta, l’epico duello del 1503 tra 13 cavalieri italiani ed altrettanti francesi. Organizzato dal Comune di Barletta in collaborazione con Puglia Culture e con il sostegno della Regione, l’evento simbolo della città propone tre giorni di appuntamenti che culmineranno nel Corteo trionfale di domenica. L’edizione 2025, illustrata ieri nella Cantina della Sfida, si presenta come un invito alla riflessione collettiva e alla riscoperta di un’identità condivisa, in un momento storico che richiama con forza il valore della pace e dell’unità tra i popoli.

Quest’anno la narrazione sarà affidata a Elvira da Cordova, figura storica interpretata dalla giornalista e conduttrice Francesca Rodolfo, mentre nel ruolo di Ettore Fieramosca ci sarà il musicista e showman Renato Ciardo. Il Corteo trionfale in programma domenica partirà dal Castello per attraversare le vie del centro cittadino, con la partecipazione di gruppi storici, figuranti in costumi d’epoca, armigeri, sbandieratori, musici e cavalieri. Una delle novità sarà la discesa da cavallo di Fieramosca su Corso Vittorio Emanuele per rendere omaggio al monumento di Massimo D’Azeglio, prima di proseguire a piedi fino al Teatro Curci per il discorso di ringraziamento. Per il gran finale previsto anche quest’anno lo spettacolo piromusicale al Castello.

L’invito finale del sindaco Cannito è a godersi uno spettacolo che, ancora una volta, unisce tradizione e identità.

