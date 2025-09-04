Grande partecipazione della comunità per il rientro della statua nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria, una folla commossa ha accolto il ritorno del simulacro restaurato della Beata Vergine Maria del Pozzo, in una giornata che ha unito fede, tradizione e partecipazione popolare.

Il simulacro è giunto alle ore 18:00 in piazzetta Mons. Damato, dove si è svolto un primo momento di preghiera comunitaria. A guidarlo, l’Amministratore parrocchiale Mons. Leonardo Doronzo, che ha invitato i fedeli a vivere questo evento come un’occasione di rinnovamento spirituale e di affidamento a Maria.

Ha fatto seguito la processione verso la chiesa di Santa Maria della Vittoria, accompagnata da canti mariani e momenti di raccoglimento. Il simulacro, restaurato con attenzione e rispetto della sua integrità storica, è tornato al culto nella sua veste originaria, con colori e lineamenti riportati alla luce. Il progetto di restauro è stato sostenuto dal Comitato presieduto da Luigi Bruno, con la collaborazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, guidato da Domenico Manna.

Al termine della celebrazione, è stata impartita una benedizione speciale al simulacro e ai presenti, seguita da un momento di silenziosa adorazione.

Il ritorno della Madonna del Pozzo rappresenta per Barletta un forte segno di unità e identità spirituale. Ancora una volta, la città ha dimostrato quanto la devozione mariana sia viva e radicata, capace di coinvolgere giovani, anziani, famiglie e intere generazioni.