L’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG), nella persona del presidente Cav. Ruggiero Graziano e del socio Stefan Achim, ha fatto visita al nuovo comandante della Guardia di Finanza di Barletta, Colonnello Andrea Di Cagno.

L’incontro, improntato a cordialità e reciproco rispetto, ha rappresentato un momento di grande valore simbolico e istituzionale. Il colloquio si è sviluppato in un clima di intensa collaborazione, sottolineando quanto sia importante il dialogo tra le forze di Polizia dello Stato e le associazioni che, come l’ANMIG, custodiscono la memoria storica e il sacrificio di coloro che hanno servito la Patria.

Il Col. Andrea Di Cagno, con spirito di apertura e attenzione, ha manifestato sensibilità verso le finalità e le attività dell’Associazione, riconoscendo il ruolo prezioso che essa svolge nel mantenere viva la coscienza storica e civile delle nuove generazioni. Da parte sua, il Cav. Graziano ha voluto rimarcare come la presenza della Guardia di Finanza costituisca un presidio fondamentale di legalità, giustizia e sicurezza per l’intera comunità.

L’ANMIG rinnova così il proprio impegno a tessere legami forti con le istituzioni, in un cammino condiviso di memoria, servizio e dedizione ai valori fondanti della Repubblica. L’incontro con il Col. Di Cagno non è stato soltanto un gesto di cortesia, ma un segno tangibile di collaborazione concreta, destinata a svilupparsi e a consolidarsi nel tempo.

Un appuntamento che conferma, ancora una volta, come il dialogo tra passato e presente, tra associazioni storiche e forze dello Stato, sia il vero terreno su cui edificare un futuro più consapevole e coeso.