Cambio al vertice dell’82° reggimento fanteria “Torino”. Passaggio di testimone, nella Caserma “Stella” di Barletta, tra il Colonnello Salvatore Abbate e il Colonnello Giovanni Orazio Costa, dopo due anni intensi di addestramento e missioni in Italia e all’estero.

Una cerimonia solenne, alla presenza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di tutte le autorità civili, militari e religiose della provincia, alla quale ha preso parte anche il Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove, comandante della Brigata meccanizzata “Pinerolo”. Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Abbate ha ringraziato uomini e donne del reggimento tracciando un bilancio delle attività compiute sotto il suo comando.

«L’82° Torino ha saputo distinguersi in contesti operativi complessi, dimostrando capacità, coesione e affidabilità» ha voluto evidenziare nel suo discorso il Generale Dalle Vedove. Il Colonnello Costa raccoglie, dunque, un’eredità importante, alla guida di un reparto oggi dotato di sistemi d’arma e mezzi di ultima generazione che rendono l’82° fanteria “Torino” una delle unità più moderne e digitalizzate dell’Esercito italiano.