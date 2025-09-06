Anche quest’anno Barletta ospita una delle feste del circuito nazionale delle feste di Avs. Da giovedi 11 a domenica 14 settembre un ricco programma di appuntamenti, incontri pubblici, interviste in piazza Pescheria.
L’apertura della festa è prevista per giovedi alle ore 18 con il segretario provinciale di SI della Bat Michele Rizzi.
Alle 18:30 “ Città sicure oltre la repressione “ con Don Angelo Cassano dell’associazione Libera Puglia, Ezio Falco segretario regionale Flc Cgil Puglia, Valeria Modugno formatrice ed operatrice in progetti per l’inclusione sociale.
Alle ore 20 “Nessuno resta indietro: il futuro del Sud riparte dall’istruzione” con Annamaria Cafiero segretaria circolo SI Barletta, la segretaria Nazionale dell’Flc Cgil Gianna Fracassi, il docente e scrittore Cristian Raimo ed Elisabetta Piccolotti deputata Avs.
Venerdì 12 settembre alle ore 18:30 “Occhi in Palestina” con Nico Bavaro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Marianna Lentini, autrice del libro capitalismo feroce, Martina Paesani di Medici Senza Frontiere, Lorenzo Tosa giornalista e scrittore.
Alle ore 20 “Riforme istituzionali e DL Sicurezza: la democrazia all’angolo“ con Roberta Calvano docente di diritto costituzionale, il capogruppo dei senatori di Avs Peppe De Cristofaro, il senatore del PD Dario Parrini e Francesca Ruocco della segreteria nazionale di Sinistra Italiana
Sabato 13 settembre alle ore 18:30 “corpi, emozioni, libertà” con Giuseppe Buondonno segreteria nazionale SI, Annabella Corsini associazione per Barletta, Elena De Palma esecutivo nazionale unione giovani di Sinistra, Michele Lopane, Luciano Lopopolo segretario nazionale Arci Gay. Alle ore 20:00 “sacro queer” con l’avvocata Cathy Latorre e il presidente nazionale di SI Nichi Vendola
Nell’ultima giornata della festa di Barletta, domenica 14 settembre alle ore 17:00 “Puglia 2030: le nostre idee per il futuro
Alle ore 18:30 “l’alternativa dell’accoglienza, per un’Europa umana in un mondo in fiamme” con Mimmo Lucano europarlamentare Avs, Maria Campese Segreteria Nazionale SI e Luca Casarini capo missione di Mediterranea.
Alle ore 20 Alessandro De Angelis intervista Nicola Fratoianni
Alle ore 22:00, estrazione biglietti sottoscrizione a premi